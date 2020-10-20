«Оборзела!»: Гузеева отчитала экс-жену жениха

На этот раз на передачу «Давай поженимся!» пришел привлекательный пожарный, который развелся с женой, когда узнал о ее огромных доходах, которыми она не планировала делиться. К тому же, женщина отказывалась вести хозяйство и готовить своему супругу.

Бывшая жена тоже пришла на проект, чтобы объяснить свое поведение. Она уверена, что жительнице столицы, которая много работает, кулинарничать на кухне не дано. Девушка пыталась объяснить свой отказ от быта равными с мужем обязанностями.

Однако ведущая программы Лариса Гузеева вначале скептически слушала гостью шоу, а потом заявила: «Оборзела!» Актриса убеждена, что женщина при любом материальном положении должна выполнять свои традиционные функции в семье.