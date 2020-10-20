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Гузеева отчитала гостью «Давай поженимся!», которая не хочет готовить 

Анастасия Иванова 4 часа назад
«Оборзела!»: Гузеева отчитала экс-жену жениха
Фото: кадр из передачи "Давай поженимся"
На этот раз на передачу «Давай поженимся!» пришел привлекательный пожарный, который развелся с женой, когда узнал о ее огромных доходах, которыми она не планировала делиться. К тому же, женщина отказывалась вести хозяйство и готовить своему супругу.
Бывшая жена тоже пришла на проект, чтобы объяснить свое поведение. Она уверена, что жительнице столицы, которая много работает, кулинарничать на кухне не дано. Девушка пыталась объяснить свой отказ от быта равными с мужем обязанностями.
Однако ведущая программы Лариса Гузеева вначале скептически слушала гостью шоу, а потом заявила: «Оборзела!» Актриса убеждена, что женщина при любом материальном положении должна выполнять свои традиционные функции в семье.

«Я всю жизнь зарабатывала в разы больше, чем все мои мужья вместе взятые. Но при этом я не переставала бабой оставаться, потому что мужчине нужно это: суп, котлеты… Это данность, это, как умыться, как зубы почистить».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как приготовить "питательную бомбу".
Видео дня. Телеведущая потеряла ноги во время эфира
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ТВ , Лариса Гузеева
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