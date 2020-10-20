Что стало с Игорем Угольниковым

Игорь Угольников был популярным российским шоуменом и телеведущим в девяностые. Он вел программы "Оба-на!", "Угол шоу" и "Добрый вечер с Игорем Угольниковым". Также его часто можно было увидеть за судейским столом КВН. Но что стало с некогда популярным ведущим теперь? Читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из телепередачи "Оба-на!" Кадр из телепередачи "Оба-на!"

Оставив работу на телевидении в 1999 году, Угольников занял пост вице-президента Российского фонда культуры. Стоял во главе редакции сатирического киножурнала "Фитиль", там же и снялся в нескольких сюжетах.

А в 2012 году стал членом "Академии российского телевидения" и "Международной академии телевидения и радио". Является председателем совета директоров международного телеканала "ТВБРИКС".

Несмотря на то, что Угольников широкой публике запомнился именно как телеведущий, в эфир шоумен так и не вернулся.

Угольников занят работой в театре, а также снимается в кино. Так, в начале октября появилась новость о том, что Угольников примет участие в съемках российской комедии "Сердце и как им пользоваться" от режиссера Дмитрия Губарева ("Физрук", "Улетный экипаж").

Также он и сам занимается съемкой фильмов. В студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" Угольников заявил: