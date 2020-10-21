После того, как вышел новый сезон "Орла и решки" с участием старых ведущих Анастасии Ивлеевой и Юлии Коваль, поклонники разочаровались в своей любимице. "Рамблер" разобрался, почему Ивлеева перестала быть звездой шоу.

Всенародное голосование

Перед стартом нового сезона Анастасия Ивлеева предложила своим поклонникам проголосовать, если они хотят видеть ее в роли ведущей снова. В итоге под публикацией в аккаунте телеканала набралось 690 тысяч комментариев пользователей, которые проголосовали "за" то, чтобы Ивлеева вновь стала ведущей.

"Вы просто взяли и решили мои планы на ближайшие полгода", — писала тогда Ивлеева.

При этом она добавила, что в истории программы еще не было такого, чтобы зрители решали судьбу ведущего.

После того, как была выбрана первая ведущая, она предложила выбрать себе пару. В итоге состоялось второе голосование с кандидатурой подруги Ивлеевой, Юлией Коваль, но подписчики были не рады такой кандидатуре. Однако Коваль все же стала соведущей своей подруги. Поклонники расстроились, но ничего изменить не смогли.

"Твое время ушло"

В первом выпуске девушки отправились в Албанию. По традиции, они кинули монетку, в результате чего золотая карта досталась Ивлеевой, а 100 долларов — Коваль. Когда выпуск вышел в Сети, поклонники заполонили выпуск негативными комментариями в адрес Ивлеевой. Многие уверены, что телеведущая "схватила звезду". Некоторые отметили, что новый образ оказался Ивлеевой "не к лицу".

"Настя это ппц, звезду поймала, невозможно смотреть", "Настя разочаровала, раньше была настоящей, скромной, смешной. Сейчас наигранно через чур, не нравится абсолютно", "Ивлееву невозможно уже смотреть, ведет себя глупо, наигранно и с деревенскими понтами", "Настян сорян, твое время походу ушло… Неинтересно стало. Всем. Занесло куда то ее…", — написали зрители в комментариях к выпуску. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация сохранены)

При этом, большую симпатию у зрителей вызвала Юлия Коваль, которую сначала приняли без энтузиазма. Одна из девушек в комментариях предположила, что такую роль Насте дали специально, чтобы соведущая смотрелась лучше на ее фоне. И зрители оценили подачу второй девушки.