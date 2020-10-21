Кучера рассказал о жизни в золотой клетке

Российский ведущий Оскар Кучера , ушедший из программы «Звезды сошлись» на НТВ , в интервью «Телепрограмме» рассказал о том, почему решил покинуть шоу, и о жизни в золотой клетке.

Кучера признался, что ему нравится формат передачи, но не ее содержание.

«Уважающему себя человеку даже неловко обсуждать такие проблемы, как, к примеру, очередной жених замечательной Насти Волочковой, который выложил в сеть ее фото ню»,

— сказал телеведущий.

Он также отметил, что на проекте от него требовалось быть ретранслятором чужого мнения, необходимого для высокого рейтинга телесмотрения, и работать по сценарию, а не высказывать свою позицию.

«Выбор труднейший. Я три года его делал. Но так как в этой золотой клетке хочется петь своим голосом, то, понимая правила игры, я ушел. Мне кажется, я ни разу не подвел канал, ни разу не посадил программу»,

— ответил Кучера на вопрос о том, ушел ли он без скандалов и ссор.

Ведущий добавил, что и он, и руководство программы понимали, кем его можно заменить.

Ранее Кучера пожаловался на «свинское отношение», с которым столкнулся во время работы на шоу «Звезды сошлись». Ведущий рассказал, что во время пандемии ему не разрешили пропустить один из эфиров, а затем, когда он заразился коронавирусом, его «опрокинули».

«Ни копейки денег я не получил ни за что вообще», — пожаловался Кучера и подчеркнул, что после выздоровления его не пустили на съемки, несмотря на справку о наличии антител. «Свинское отношение»,

— заключил он.