Что известно о личной жизни Владимира Соловьева

Первая жена и двое детей

Впервые Владимир Соловьев женился, когда ему было 22 года. Его избранницей стала женщина по имени Ольга, о личности которой известно не очень много. Согласно информации из открытых источников, молодые люди познакомились в метро, а с браком телеведущий затягивать не стал, поэтому быстро сделал предложение своей возлюбленной. В этом браке у него родилось двое детей. Дочь Полина, которая пошла по стопам отца и окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина, а после стала ведущей на телеканале "Москва 24". Второй ребенок Александр окончил Лондонский Университет Искусств и остался работать в столице Великобритании. Занимается тем, что режиссирует музыкальные клипы и рекламные видео.