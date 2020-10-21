Что известно о личной жизни Владимира Соловьева

Владимир Соловьев
известен как телеведущий и журналист. Он популярен благодаря своим скандальным высказываниям и острым заявлениям. Однако его личной жизнью интересуются не все. "Рамблер" рассказывает все, что известно о его женах и детях.
Первая жена и двое детей
Впервые Владимир Соловьев женился, когда ему было 22 года. Его избранницей стала женщина по имени Ольга, о личности которой известно не очень много. Согласно информации из открытых источников, молодые люди познакомились в метро, а с браком телеведущий затягивать не стал, поэтому быстро сделал предложение своей возлюбленной. В этом браке у него родилось двое детей. Дочь Полина, которая пошла по стопам отца и окончила Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина, а после стала ведущей на телеканале "Москва 24". Второй ребенок Александр окончил Лондонский Университет Искусств и остался работать в столице Великобритании. Занимается тем, что режиссирует музыкальные клипы и рекламные видео.
Вторая жена и один ребенок
Вскоре после первого брака Соловьев женился во второй раз на женщине по имени Юлия. Она была младше его на десять лет, но разница в возрасте не смутила возлюбленных. Вместе с ней телеведущий переехал в США. Там в 1991 год родился его третий ребенок, дочь Екатерина. Свою жизнь она тоже решила связать с большим экраном и окончила театральное училище имени Щукина в 2012 году.
Третья жена и пятеро детей
Третьей избранницей телеведущего стала дочь сатирика Виктора Коклюшкина
Эльга Сэпп. Необычная фамилия девушке досталась от матери эстонки с немецким происхождением. Со своей нынешней супругой Соловьев познакомился на съемках клипа группы "Крематорий". Свадьбу сыграли дважды – одно торжество проходило в замке в Нормандии. В этом браке у телеведущего родилось пятеро детей: три сына и две дочери.