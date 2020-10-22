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«Уральские пельмени» показали «запрещенный» на телевидении ролик про зарплаты учителей 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Уральские пельмени» показали «запрещенный» ролик
Фото: Teleprogramma.pro
Шоумены из команды «Уральские пельмени» на своем YouTube-канале показали «запрещенный» на телевидении ролик про зарплаты учителей. События происходят в школе на собрании, где преподаватели собрались вместе с директором, чтобы обсудить финансовые вопросы.
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Преподаватели начинают жаловаться, что дети не сдают деньги на шторы и учителю из-за этого солнце светит прямо в лицо, а также на глобус, который с дырками. При этом директор сидит перед учителями в дорогом пиджаке и уверяет, что все проблемы будут со школьниками и их родителями улажены.
Наконец, одного из учителей очень волнует, что ученики не едят. Правда, оказывается, что они просто не сдают деньги на обеды.
Также в ролике учителя жалуются на зарплату в семь тысяч рублей, но директор уверяет, что есть надбавка от мэра города в двести рублей. Он просит учителя математики подсчитать, сколько будет двести плюс семь. Оказывается, что зарплата у учителей, как думает директор, двести семь тысяч рублей.
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«Уральские пельмени» отсудили у Сергея Нетиевского 870 тысяч рублейКак отметил директор коллектива Евгений Орлов, победить в этом процессе шоумен просто не мог.
Напомним, что программы «Уральских пельменей» идут на канале СТС. Не так давно шоумены возобновили концертную деятельность, которая на полгода прерывалась из-за пандемии.
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Комментарии
ТВ , Евгений Орлов
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