Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Куда пропал Андрей Бахметьев 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Куда пропал Андрей Бахметьев
Фото: Кадр из передачи "Пока все дома"
Почти 20 лет изобретатель и телеведущий Андрей Бахметьев вел рубрику "Очумелые ручки" в передаче "Пока все дома". Однако в 2011 году он принял решение уйти из программы и резко пропал с экранов. "Рамблер" рассказывает, чем занимается сейчас главный лайфхакер 90-х.
Как из зонтика сделать вилку, из шишек — массажер, из крючков — вешалку или из пакета для сока — сушилку для обуви, — Бахметьев показывал зрителям, что можно смастерить самому из подручных средств и как применить это "изобретение" в быту.
Программа начала выходить в 1992 году. Инженер-электрик по образованию Андрей Бахметьев был соведущим Тимура Кизякова. Однако параллельно он работал еще на нескольких работах, так телевидение не приносило больших денег. Например, он писал сценарии для "Ералаша" и выпускал детский журнал.
nvmsk.com
В 2011 году Бахметьев решил уйти из передачи, объяснив это своим желание заняться образовательными проектами. Сейчас Андрею Бахметьеву 60 лет, и он ведет непубличный образ жизни. Изобретатель разрабатывает обучающие игрушки для детей: конструкторы, книги, коврики. Одну из его разработок наградили главным призом международной выставки детских товаров в Гонконге. Он изобрел семейный конструктор "Знаток".
Видео дня. Кто сыграл подставную Аню в «Месте встречи»
Комментарии 1
ТВ , Тимур Кизяков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сцены из триллеров, которые обожают зрители
Сцены из триллеров, которые обожают зрители
Актер «Глухаря» избил актера «Кадетства» в Москве
Актер «Глухаря» избил актера «Кадетства» в Москве
Почему Ван Дамм попал в чёрный список Голливуда
Почему Ван Дамм попал в чёрный список Голливуда
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Сцены из триллеров, которые обожают зрители
10:57
Сцены из триллеров, которые обожают зрители
Фильмы
Как выглядят актеры, играющие в кино уродцев
10:15
Как выглядят актеры, играющие в кино уродцев
Актеры
Актеры, спасшие людей в жизни, а не в кино
07:32
Актеры, спасшие людей в жизни, а не в кино
Актеры
Откуда взялся колоритный Савва Игнатьевич
05:07
Откуда взялся колоритный Савва Игнатьевич
Актеры
Почему после «Убить дракона» Захаров не снимал кино
44:14
Почему после «Убить дракона» Захаров не снимал кино
Фильмы
Гениальные фильмы, снятые не в Голливуде
11:43
Гениальные фильмы, снятые не в Голливуде
Фильмы
Дети-актеры, выросшие в талантливых звезд
10:23
Дети-актеры, выросшие в талантливых звезд
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение