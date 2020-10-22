Куда пропал Андрей Бахметьев 

Почти 20 лет изобретатель и телеведущий Андрей Бахметьев вел рубрику "Очумелые ручки" в передаче "Пока все дома". Однако в 2011 году он принял решение уйти из программы и резко пропал с экранов. "Рамблер" рассказывает, чем занимается сейчас главный лайфхакер 90-х.

Как из зонтика сделать вилку, из шишек — массажер, из крючков — вешалку или из пакета для сока — сушилку для обуви, — Бахметьев показывал зрителям, что можно смастерить самому из подручных средств и как применить это "изобретение" в быту.

Программа начала выходить в 1992 году. Инженер-электрик по образованию Андрей Бахметьев был соведущим Тимура Кизякова . Однако параллельно он работал еще на нескольких работах, так телевидение не приносило больших денег. Например, он писал сценарии для "Ералаша" и выпускал детский журнал.

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В 2011 году Бахметьев решил уйти из передачи, объяснив это своим желание заняться образовательными проектами. Сейчас Андрею Бахметьеву 60 лет, и он ведет непубличный образ жизни. Изобретатель разрабатывает обучающие игрушки для детей: конструкторы, книги, коврики. Одну из его разработок наградили главным призом международной выставки детских товаров в Гонконге. Он изобрел семейный конструктор "Знаток".