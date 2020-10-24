Что известно о личной жизни Ирады Зейналовой 

"Даже не хочу вписывать себе прирост лет, а уже выдает — взрослый сын возраст матери. Иногда даже не понимаю, как он такой вырос — а он все время ссылается на мои слова и советы", — поздравила сына в своем Instgram-аккаунте телеведущая.