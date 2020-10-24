Что известно о личной жизни Ирады Зейналовой 

Ирада Зейналова — одна из самых популярных телеведущих России. Она работает на телевидении с 1997 года. Сначала Зейналова была корреспондентом Первого канала, а сейчас ведет программу "Итоги недели" на НТВ. Если о карьере журналистки все известно, информацию о своей личной жизни она не распространяет. Подробнее — в материале "Рамблера".
Телеведущей 48 лет. Ее отец — азербайджанец, а мама — русская. У журналистки есть сестра, которая младше ее на пять лет. Светлана Зейналова тоже работает на телевидении и уже почти десять лет ведет программу "Доброе утро" на Первом канале.
Ирада Зейналова дважды выходила замуж. Со своим первым мужем, журналистом Алексеем Самолетовым, она познакомилась в 90-е годы. Они были в браке на протяжении 20 лет, но пять лет назад развелись. У Зейналовой и Самолетова есть общий сын Олег, которому в сентябре исполнилось 24 года.
"Даже не хочу вписывать себе прирост лет, а уже выдает — взрослый сын возраст матери. Иногда даже не понимаю, как он такой вырос — а он все время ссылается на мои слова и советы", — поздравила сына в своем Instgram-аккаунте телеведущая.
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Второй раз Ирада Зейналова вышла замуж тоже за коллегу по работе — военного корреспондента Александра Евстигнеева. Свадьба состоялась в 2016 году. В СМИ пишут, что именно роман с Евстигнеевым стал причиной развода Зейналовой с бывшим супругом.
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