Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ

Как на самом деле снимают шоу «Беременна в 16» 

Мира Маркина 3 часа назад
Как на самом деле снимают шоу «Беременна в 16»
Фото: Кадр из шоу "Беременна в 16"
Реалити-шоу "Беременна в 16" впервые появилось на американском телевидении. Затем идею программы переняли на Украине, а после и в России.
В каждом выпуске шоу рассказывается история одной несовершеннолетней девушки, которая готовится стать матерью. Зрители наблюдают за всей беременностью героини вплоть до рождения ребенка.
И в России, и за рубежом шоу пользуется большой популярностью. Но немногие знают о том, как на самом деле проходят съемки. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Участники

Главных героинь редакторы программы ищут самостоятельно. Не всем из них 16 лет: некоторые девушки младше, некоторые чуть старше. В съемках также принимают участие реальные родственники, возлюбленные и друзья героинь. Однако иногда на место некоторых из них приглашают актеров, если кто-то отказался сниматься в шоу.

Истории

Не все истории девушек, описанные в программе, на 100% правдивы. Нередко редакторы привносят вымысел в шоу, чтобы зритель испытал сочувствие по отношению к беременной девушке.

Съемки

По словам съемочной группы, каждую героиню снимают на протяжении девяти месяцев. Однако на самом деле порой все происходит в крайне сжатые сроки. Вдобавок к этому, этапы знакомства проходят не до беременности, а после нее.
Многих также интересует вопрос: как участники, состоящие в плохих отношениях, уживаются на съемочной площадке? Ответ довольно прост — деньги. Каждому герою выплачивают гонорар за участие в проекте.
Видео дня. Сцены из триллеров, которые обожают зрители
Комментарии 1
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главный герой-любовник советского кино
Главный герой-любовник советского кино
Раскрыт бурный роман Собчак с продюсером «Дома-2»
Раскрыт бурный роман Собчак с продюсером «Дома-2»
Смирнитский вспомнил, как рушились браки «мушкетеров»
Смирнитский вспомнил, как рушились браки «мушкетеров»
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Сцены из триллеров, которые обожают зрители
10:57
Сцены из триллеров, которые обожают зрители
Фильмы
Как выглядят актеры, играющие в кино уродцев
10:15
Как выглядят актеры, играющие в кино уродцев
Актеры
Актеры, спасшие людей в жизни, а не в кино
07:32
Актеры, спасшие людей в жизни, а не в кино
Актеры
Откуда взялся колоритный Савва Игнатьевич
05:07
Откуда взялся колоритный Савва Игнатьевич
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение