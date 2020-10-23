Как на самом деле снимают шоу «Беременна в 16» 

Реалити-шоу "Беременна в 16" впервые появилось на американском телевидении. Затем идею программы переняли на Украине, а после и в России.

В каждом выпуске шоу рассказывается история одной несовершеннолетней девушки, которая готовится стать матерью. Зрители наблюдают за всей беременностью героини вплоть до рождения ребенка.

И в России, и за рубежом шоу пользуется большой популярностью. Но немногие знают о том, как на самом деле проходят съемки. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Участники

Главных героинь редакторы программы ищут самостоятельно. Не всем из них 16 лет: некоторые девушки младше, некоторые чуть старше. В съемках также принимают участие реальные родственники, возлюбленные и друзья героинь. Однако иногда на место некоторых из них приглашают актеров, если кто-то отказался сниматься в шоу.

Истории

Не все истории девушек, описанные в программе, на 100% правдивы. Нередко редакторы привносят вымысел в шоу, чтобы зритель испытал сочувствие по отношению к беременной девушке.

Съемки

По словам съемочной группы, каждую героиню снимают на протяжении девяти месяцев. Однако на самом деле порой все происходит в крайне сжатые сроки. Вдобавок к этому, этапы знакомства проходят не до беременности, а после нее.

Многих также интересует вопрос: как участники, состоящие в плохих отношениях, уживаются на съемочной площадке? Ответ довольно прост — деньги. Каждому герою выплачивают гонорар за участие в проекте.