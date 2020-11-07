77 женщин: что известно о личной жизни Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили известен своими резкими высказываниями на публике и скандалами с коллегами из шоу-бизнеса. Но не менее интересна его бурная личная жизнь. По подсчетам Кушанашвили, у него было 77 женщин. Подробнее - в материале "Рамблера".

Фото: @otar.kushanashvili @otar.kushanashvili

Отару Кушанашвили 50 лет. Телеведущий - отец восьмерых детей, причем от разных женщин. В выпуске программы "Судьба человека" Кушанашвили пошутил, что у него появляются дети чаще, чем он моргает. При этом официально женат он был всего лишь один раз - на Марии Якимовой. У них есть общий сын Федор. По словам шоумена, жена предала его, бросив на сложном жизненном этапе. С тех пор он не хочет вступать в брак.

"Вот почему все остальные – на сегодня 77 человек – обижаются, что я не веду их под венец. Это была такая оплеуха", - сказал в интервью на Первом канале Кушанашвили.

Старшей дочери телеведущего Дарье 24 года. Первый ребенок родился у Кушанашвили от Натальи Мельник , с которой они познакомились во время работы в газете "Московская правда". Однако Дарья не хочет общаться с отцом.

Потом журналист был в отношениях с дочерью предпринимателя из Киева Ольгой Курочкиной. У них родились два сына-близнеца - Георгий и Николос. Но семья Ольги была против их союза.