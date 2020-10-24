Бузовой. Скандальная блогер Елена Миро прокомментировала слухи об увольнении Бородиной

На днях в Сети появилась информация о том, что телеведущих проекта «Дом-2» Ксению Бородину и Ольгу Бузову решили уволить, поскольку они надоели телезрителям. Правда пресс-служба телеканала ТНТ быстро опровергла информацию, заявив, что ведущие «являются ключевыми лицами телепроекта» и менять их никто не собирается. Но Лена Миро считает, что Бузовой и Бородиной давно пора покинуть телешоу.

Ну, сколько можно сидеть на бревне? Надоели бабки — шепелявят одно и то же,

— говорит блогер.

При этом Миро отмечает, что сама идея проекта себя изжила, «Дом-2», по мнению блогера, давно потерял свои рейтинги и стал неинтересен зрителям.

Рейтинги упали, участники — вялые, ведущие озабочены больше своим инстаграмом… Дом-2 обещал закрыть еще Дмитрий Медведев. Будем объективны? Закрыть рейтинговое шоу почти невозможно. Но то, что не получилось у президента-премьера, сделали сами телезрительницы — перестали смотреть г***о,

— пишет Елена.

При этом Миро с сарказмом отмечает, что ей будет жалко ведущих, если их действительно «попросят» из шоу:

Мне очень жаль Ксюшу Бородину — если она перестанет содержать содержанца, московские давалки его уведут. Да и что Ксюха делать будет? Книги, что ли, читать?!

А вот о судьбе Ольги Бузовой скандальный блогер не переживает: