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«Ну сколько можно сидеть на бревне?»: Миро высказалась об увольнении Бузовой и Бородиной 

Александра Нечаева 2 часа назад
«Ну сколько можно сидеть на бревне?»
Фото: Кадр из видео
Скандальная блогер Елена Миро прокомментировала слухи об увольнении Бородиной и Бузовой.
На днях в Сети появилась информация о том, что телеведущих проекта «Дом-2» Ксению Бородину и Ольгу Бузову решили уволить, поскольку они надоели телезрителям. Правда пресс-служба телеканала ТНТ быстро опровергла информацию, заявив, что ведущие «являются ключевыми лицами телепроекта» и менять их никто не собирается. Но Лена Миро считает, что Бузовой и Бородиной давно пора покинуть телешоу.

Ну, сколько можно сидеть на бревне? Надоели бабки — шепелявят одно и то же,

— говорит блогер.
При этом Миро отмечает, что сама идея проекта себя изжила, «Дом-2», по мнению блогера, давно потерял свои рейтинги и стал неинтересен зрителям.

Рейтинги упали, участники — вялые, ведущие озабочены больше своим инстаграмом… Дом-2 обещал закрыть еще Дмитрий Медведев. Будем объективны? Закрыть рейтинговое шоу почти невозможно. Но то, что не получилось у президента-премьера, сделали сами телезрительницы — перестали смотреть г***о,

— пишет Елена.
При этом Миро с сарказмом отмечает, что ей будет жалко ведущих, если их действительно «попросят» из шоу:

Мне очень жаль Ксюшу Бородину — если она перестанет содержать содержанца, московские давалки его уведут. Да и что Ксюха делать будет? Книги, что ли, читать?!

А вот о судьбе Ольги Бузовой скандальный блогер не переживает:

С Бузовой проще — еще не все коровники, свинарники, районные ДК и клубы в глубинке окучены… сможет слетать в село Кафтанчиково, отравиться там, а потом свалить в Германию на лечение, прикинувшись жертвой режима.

Ранее "Рамблер" писал о том, что "Уральские пельмени" показали запрещенный ролик.
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Комментарии 3
ТВ , Дмитрий Медведев , Ксения Бородина , Лена Миро , Ольга Бузова
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