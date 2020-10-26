Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Моника Беллуччи в чувственном кино
Моника Беллуччи в чувственном кино Смотреть ⟶
Прямой эфир ТВ

Бородина высказалась на тему закрытия «Дома-2» и своего увольнения 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Проект «Дом-2», где одиночки ищут свою любовь, выходит в эфир канала ТНТ уже 16 лет. Правда, в последнее время рейтинги передачи стали стремительно падать. Это привело к «заморозке» площадки на Сейшелах, закрытию шоу «Спаси свою любовь», а супружеские пары попросили покинуть проект.
В Сети стали громко обсуждать сплетни о крахе «Дома-2» и его закрытии. Но бессменная телеведущая шоу Ксения Бородина поспешила развеять слухи и записала эмоциональное видео:

«Встану-ка я утром и напишу, что Бородина решила уволиться. А что бы и нет? Привлеку внимание», — рассуждает девушка.

Бородина объяснила, что пока доказательств нет, все перемены в шоу можно списывать на что угодно. Свой уход она также не подтвердила.

«Такие новости клепать можно каждый день. И люди это читают, но нет у них ни заявления об уходе, нет статистики низких рейтингов».

Несмотря на это, в Сети уже появилась информацией, что новой ведущей шоу станет юная блогер Саша Спилберг. С девушкой уже даже подписали первоначальный контракт.
Ранее "Рамблер" рассказывал, куда лучше всего отправиться путешествовать в одиночку.
Комментарии 8
ТВ , Видео , Саша Спилберг , Ксения Бородина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что известно о личной жизни Ирады Зейналовой
Что известно о личной жизни Ирады Зейналовой
«Неужели вы продолжаете выпивать. Остановитесь»
«Неужели вы продолжаете выпивать. Остановитесь»
Netflix назвали свой самый популярный новый сериал
Netflix назвали свой самый популярный новый сериал
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Опубликован трейлер к фильму-катастрофе про 2020 год
00:36
Опубликован трейлер к фильму-катастрофе про 2020 год
Фильмы
Кого всю жизнь любила Анфиса из «Вечного зова»
44:05
Кого всю жизнь любила Анфиса из «Вечного зова»
Актеры
Почему Терехова так и не сняла фильм про святую
44:09
Почему Терехова так и не сняла фильм про святую
Актеры
Главные премьеры этой недели
01:44
Главные премьеры этой недели
Фильмы
Куда исчезла героиня самого яркого эпизода «Афони»
06:55
Куда исчезла героиня самого яркого эпизода «Афони»
Актеры
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение