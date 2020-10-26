Проект «Дом-2», где одиночки ищут свою любовь, выходит в эфир канала ТНТ уже 16 лет. Правда, в последнее время рейтинги передачи стали стремительно падать. Это привело к «заморозке» площадки на Сейшелах, закрытию шоу «Спаси свою любовь», а супружеские пары попросили покинуть проект.

В Сети стали громко обсуждать сплетни о крахе «Дома-2» и его закрытии. Но бессменная телеведущая шоу Ксения Бородина поспешила развеять слухи и записала эмоциональное видео:

«Встану-ка я утром и напишу, что Бородина решила уволиться. А что бы и нет? Привлеку внимание», — рассуждает девушка.

Бородина объяснила, что пока доказательств нет, все перемены в шоу можно списывать на что угодно. Свой уход она также не подтвердила.

«Такие новости клепать можно каждый день. И люди это читают, но нет у них ни заявления об уходе, нет статистики низких рейтингов».