Уже который день подряд в Сети обсуждают закрытие телепроекта "Дом-2" на канале ТНТ. Официальных заявлений никто пока не далал, ведущие в своих Инстаграмах заявили, что с рейтингами все в порыдке. Однако на этот раз многие поверили сплетням, так как проект изжил себя.
Скандальный блогер Лена Миро написала большой текст
о том, почему передача самыми вредным образом сказалась на зрительницах.
Больше всего блогера задело то, что "Дом-2" транслировал построение отношений, как единственно важную вещь в жизни девушек. Напомним, что если людям не удавалось создать пару, то их выгоняли. Но парней, в свою очередь, на проекте ценили больше. Со временем девушкам все чаще стали предлагать сделать пластику, потому что это привлекает противоположный пол.
"На просмотре публичного "Дома-2 воспитано целое поколение женщин, которые оценивают себя исключительно с точки зрения сексуальной востребованности. Растоптана русская женщина, а это означает одно — растоптан русский народ".
Миро также припомнила бывшую участницу телепроекта Анастасию Дашко
, чей жизненный путь характеризует поколение "Дома-2".
"Бывшая участница Анастасия Дашко пришла к Ксюше Бородиной на программу за помощью в решении проблемы, которую Настя видит в себе: она стала толстой и, как следствие, и её не хочет муж".
Блогер осудила решение ведущей отправить Дашко на пластические операции и шоппинг. По ее мнению, мужа, который оскорбляет и обижает, нужно просто бросить.
"Что делает Бородина? Отправляет Дашко на две пластические операции по коррекции фигуры (откачать жир и пришить сиськи), наряжает её в шмотки помоднее, красит ей морду и отправляет назад к мужу, который обижал и оскорблял.
Именно так выглядит публичное растаптывание женщины, лишение её достоинства и гордости, превращение её в жалкое, забитое существо, весь смысл жизни которой заключается в том, чтобы муж не дал ей пинка под зад".