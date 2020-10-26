Уже который день подряд в Сети обсуждают закрытие телепроекта "Дом-2" на канале ТНТ. Официальных заявлений никто пока не далал, ведущие в своих Инстаграмах заявили, что с рейтингами все в порыдке. Однако на этот раз многие поверили сплетням, так как проект изжил себя.

Больше всего блогера задело то, что "Дом-2" транслировал построение отношений, как единственно важную вещь в жизни девушек. Напомним, что если людям не удавалось создать пару, то их выгоняли. Но парней, в свою очередь, на проекте ценили больше. Со временем девушкам все чаще стали предлагать сделать пластику, потому что это привлекает противоположный пол.

"На просмотре публичного "Дома-2 воспитано целое поколение женщин, которые оценивают себя исключительно с точки зрения сексуальной востребованности. Растоптана русская женщина, а это означает одно — растоптан русский народ".

Миро также припомнила бывшую участницу телепроекта Анастасию Дашко , чей жизненный путь характеризует поколение "Дома-2".

"Бывшая участница Анастасия Дашко пришла к Ксюше Бородиной на программу за помощью в решении проблемы, которую Настя видит в себе: она стала толстой и, как следствие, и её не хочет муж".

Блогер осудила решение ведущей отправить Дашко на пластические операции и шоппинг. По ее мнению, мужа, который оскорбляет и обижает, нужно просто бросить.

"Что делает Бородина? Отправляет Дашко на две пластические операции по коррекции фигуры (откачать жир и пришить сиськи), наряжает её в шмотки помоднее, красит ей морду и отправляет назад к мужу, который обижал и оскорблял.