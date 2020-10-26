Юлия не только талантлива, но и красива.

6/6 Юлия не только талантлива, но и красива.

С 2019 года она работает в группе Chicken Gun.

5/6 С 2019 года она работает в группе Chicken Gun.

В интервью после выступления Юлия рассказала, что сначала освоила пианино, а потом барабаны. Причем первую установку Юлия сделала из маминых кастрюль, тарелок и пылесосной трубы.

3/6 В интервью после выступления Юлия рассказала, что сначала освоила пианино, а потом барабаны. Причем первую установку Юлия сделала из маминых кастрюль, тарелок и пылесосной трубы.

К Юлии повернулись все наставники. Девушка предпочла команду Басты. Музыкант отметил, что «нет ничего романтичнее, чем девчонка-барабанщица».

2/6 К Юлии повернулись все наставники. Девушка предпочла команду Басты. Музыкант отметил, что «нет ничего романтичнее, чем девчонка-барабанщица».

Сенсацией слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос» стало выступление Юлии Лунеговой, вокалистки и барабанщицы из Перми. «Рамблер» собрал фотогалерею певицы.

Юлия исполнила хит Highway to Hell группы AC/DC. Он входит в список лучших песен всех времен журнала Rolling Stone и даже включен в Зал славы рок-н-ролла.

Блестящее исполнение и игра на барабанах буквально ошеломили жюри. К Юлии повернулись все наставники. Девушка предпочла команду Басты. Музыкант отметил, что «нет ничего романтичнее, чем девчонка-барабанщица».

В интервью после выступления Юлия рассказала, что занимается музыкой с детства. Сначала она освоила пианино, а потом барабаны. Причем первую установку Юлия сделала из маминых кастрюль, тарелок и пылесосной трубы. Заметив талант дочки, ее отец-байкер продал свой мотоцикл и купил профессиональную установку.

Кстати, свои первые концерты Юлия устраивала в гараже, а ее слушателями были байкеры — друзья отца. Певица окончила Пермское музыкальное училище. С 2019 года она работает в группе Chicken Gun.

Выступление Юлии на YouTube за три дня набрало 370 тысяч просмотров.