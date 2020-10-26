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Пермская барабанщица покорила всех наставников шоу «Голос» 

Полина Алферова 5 часов назад
Юлия исполнила хит Highway to Hell группы AC/DC.
Сенсацией слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос» стало выступление Юлии Лунеговой, вокалистки и барабанщицы из Перми.
1/6  Сенсацией слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос» стало выступление Юлии Лунеговой, вокалистки и барабанщицы из Перми.
Фото: @lunegovajulia/The Voice Russia
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К Юлии повернулись все наставники. Девушка предпочла команду Басты. Музыкант отметил, что «нет ничего романтичнее, чем девчонка-барабанщица».
2/6  К Юлии повернулись все наставники. Девушка предпочла команду Басты. Музыкант отметил, что «нет ничего романтичнее, чем девчонка-барабанщица».
Фото: @lunegovajulia
В интервью после выступления Юлия рассказала, что сначала освоила пианино, а потом барабаны. Причем первую установку Юлия сделала из маминых кастрюль, тарелок и пылесосной трубы.
3/6  В интервью после выступления Юлия рассказала, что сначала освоила пианино, а потом барабаны. Причем первую установку Юлия сделала из маминых кастрюль, тарелок и пылесосной трубы.
Фото: @lunegovajulia
Певица окончила Пермское музыкальное училище.
4/6  Певица окончила Пермское музыкальное училище.
Фото: @lunegovajulia
С 2019 года она работает в группе Chicken Gun.
5/6  С 2019 года она работает в группе Chicken Gun.
Фото: @lunegovajulia
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Юлия не только талантлива, но и красива.
6/6  Юлия не только талантлива, но и красива.
Фото: @lunegovajulia
Сенсацией слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос» стало выступление Юлии Лунеговой, вокалистки и барабанщицы из Перми. «Рамблер» собрал фотогалерею певицы.
Юлия исполнила хит Highway to Hell группы AC/DC. Он входит в список лучших песен всех времен журнала Rolling Stone и даже включен в Зал славы рок-н-ролла.
Блестящее исполнение и игра на барабанах буквально ошеломили жюри. К Юлии повернулись все наставники. Девушка предпочла команду Басты. Музыкант отметил, что «нет ничего романтичнее, чем девчонка-барабанщица».
В интервью после выступления Юлия рассказала, что занимается музыкой с детства. Сначала она освоила пианино, а потом барабаны. Причем первую установку Юлия сделала из маминых кастрюль, тарелок и пылесосной трубы. Заметив талант дочки, ее отец-байкер продал свой мотоцикл и купил профессиональную установку.
Кстати, свои первые концерты Юлия устраивала в гараже, а ее слушателями были байкеры — друзья отца. Певица окончила Пермское музыкальное училище. С 2019 года она работает в группе Chicken Gun.
Выступление Юлии на YouTube за три дня набрало 370 тысяч просмотров.
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Комментарии 12
ТВ , Фото , Rolling Stone
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