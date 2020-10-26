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Шоу «Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего 

Lenta.ru 2 часа назад
Шоу «Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего
Фото: Lenta.ru
Актер Станислав Садальский обвинил руководство музыкального шоу «Голос» в том, что члены жюри повернулись к конкурсантке Александре Будниковой по указанию одного из топ-менеджеров Первого канала. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Речь идет о 18-летней дочери ведущего телеканала Романа Будникова, которая выступила на «слепом» прослушивании с песней «Пьяное солнце» украинского певца Alekseev. Еще до того, как девушка закончила выступление, все члены жюри нажали на красную кнопку, то есть проявили готовность пропустить ее в следующий этап.

«Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правят связи. Стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться?» — написал Садальский.

Он намекнул на то, что члены жюри подсуживали участнице, и что на их решение повлиял руководитель Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.
Часть подписчиков Садальского поддержали актера. Они написали, что «победы по блату — это наша реальность, от которой в лес не убежишь». «Это кумовство смотреть невозможно! Ложь и подхалимство», — говорится в одном из комментариев. Но были и те, кто оценил музыкальные таланты Будниковой и похвалил ее за хорошее исполнение.
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Комментарии 1
ТВ , Голоса , Слепой , Голос , Роман Будников , Станислав Садальский , Юрий Аксюта
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