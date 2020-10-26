«Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего

Актер Станислав Садальский обвинил музыкальное шоу "Голос" в подсуживании дочери ведущего Первого канала Романа Будникова. Об это он заявил в своем Instagram-аккаунте.
18-летняя дочь телеведущего Александра выступила на "слепом" прослушивании. Все члены жюри нажали на кнопку, пропустив ее в следующий этап.
«Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правят связи. Стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться?» — написал актер.
@romanbudnikov
Подписчики согласились с мнением Садальского:
«Это кумовство смотреть невозможно! Ложь и подхалимство», — написали в комментариях.
Однако некоторые все-таки оценили талант юной певицы. Девушка исполнила песню «Пьяное солнце».
Ранее "Рамблер" сообщал, что пермская барабанщица потрясла наставников «Голоса».