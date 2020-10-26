Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Моника Беллуччи в чувственном кино
Моника Беллуччи в чувственном кино Смотреть ⟶
Прямой эфир ТВ

Садальский обвинил шоу «Голос» в подсуживании 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский обвинил музыкальное шоу "Голос" в подсуживании дочери ведущего Первого канала Романа Будникова. Об это он заявил в своем Instagram-аккаунте.
18-летняя дочь телеведущего Александра выступила на "слепом" прослушивании. Все члены жюри нажали на кнопку, пропустив ее в следующий этап.

«Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правят связи. Стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться?» — написал актер.

@romanbudnikov
Подписчики согласились с мнением Садальского:

«Это кумовство смотреть невозможно! Ложь и подхалимство», — написали в комментариях.

Однако некоторые все-таки оценили талант юной певицы. Девушка исполнила песню «Пьяное солнце».
Ранее "Рамблер" сообщал, что пермская барабанщица потрясла наставников «Голоса».
Видео дня. 10 актеров, сломавших карьеру одной ролью
ТВ , Голоса , Слепой , Голос , Роман Будников , Станислав Садальский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шоу «Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего
Шоу «Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего
Горячая звезда «Возвращения»
Горячая звезда «Возвращения»
Главные премьеры этой недели
Главные премьеры этой недели
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Опубликован трейлер к фильму-катастрофе про 2020 год
00:36
Опубликован трейлер к фильму-катастрофе про 2020 год
Фильмы
Кого всю жизнь любила Анфиса из «Вечного зова»
44:05
Кого всю жизнь любила Анфиса из «Вечного зова»
Актеры
Почему Терехова так и не сняла фильм про святую
44:09
Почему Терехова так и не сняла фильм про святую
Актеры
Главные премьеры этой недели
01:44
Главные премьеры этой недели
Фильмы
Куда исчезла героиня самого яркого эпизода «Афони»
06:55
Куда исчезла героиня самого яркого эпизода «Афони»
Актеры
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение