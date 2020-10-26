«Голос» обвинили в подсуживании дочери ведущего

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18-летняя дочь телеведущего Александра выступила на "слепом" прослушивании. Все члены жюри нажали на кнопку, пропустив ее в следующий этап.

«Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правят связи. Стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться?» — написал актер.

@romanbudnikov

Подписчики согласились с мнением Садальского:

«Это кумовство смотреть невозможно! Ложь и подхалимство», — написали в комментариях.

Однако некоторые все-таки оценили талант юной певицы. Девушка исполнила песню «Пьяное солнце».