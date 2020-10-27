Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

«Мерзко смотреть на все это»: россияне выступили против шоу «Голос» 

Слово и Дело и ещё 7 7 часов назад
«Мерзко смотреть на это»: россияне о «Голосе»
Фото: Слово и Дело
Телезрители только успели забыть скандал с дочерью Алсу из-за фальсификации голосов на шоу «Голос. Дети», как Первый канал вновь заподозрили в нечестной игре.
Дочь телеведущего Первого канала Романа Будникова выступила в «слепых» прослушиваниях нового сезона шоу «Голос». Большинство телезрителей были возмущены реакцией судей на посредственное пение девушки. Многие высказались, что в этом шоу решают «связи» и призвали бойкотировать передачу.

«Ужасное выступление, пошло, безвкусно, без голоса и слуха. Чему там восторгаются ведущие? Очередной "дочерью Алсу"? Тот случай, когда подло поступает руководство Первого канала, а стыдно всем нам… И в который раз»,

— возмущается телезритель.
Речь идет о 18-летней Александре Будниковой, которая выступила на «слепом» прослушивании с песней «Пьяное солнце» украинского исполнителя Alekseev. Буквально через 30 секунд с начала исполнения судьи Полина Гагарина, Баста и Сергей Шнуров нажали красные кнопки и с наигранным восхищением принялись хвалить девушку. При этом четвертый член жюри Валерий Сюткин по всей видимости не знал о «сговоре» и не хотел поворачиваться. Но Шнуров решил исправить ситуацию и нажал кнопку на кресле Валерия за него.

«Видимо, Сюткину забыли сказать, что повернуться должны ВСЕ!»

— пошутил подписчик на YouTube.
В комментариях к выпуску, который был опубликован на YouTube, абсолютное большинство зрителей посчитали, что выступление дочери ведущего Первого канала не заслуживает такой бурной реакции жюри и все обусловлено только «кумовством».

«Судьи явно переигрывают. Цирк уехал, а Гагарина с Бастой остались. Мерзко смотреть на все это. Кривляются они, а стыдно почему-то мне»,

— прокомментировал подписчик.

«Просто кошмар, опять не хочу смотреть "Голос", сейчас всех певучих исключат, а эту певицу безголосую оставят»,

— раздосадовался зритель.

«Да уж, чего и следовало ожидать. Зачем тогда мелочиться, сразу бы объявили её победительницей сезона, послав всех остальных "неудачников". Как же раздражают абсолютно бездарные дети, не унаследовавшие от своих именитых родителей ничего, кроме известной фамилии»,

— отметил комментатор.
Напомним, что в сентябре прошлого года руководством Первого канала было принято изменить систему голосования в шоу «Голос». Это случилось после того, как в финале проекта «Голос. Дети» была обнаружена накрутка голосов за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову. После обнаружения фальсификации результаты голосования были аннулированы.
Видео дня. Куда исчезла героиня самого яркого эпизода «Афони»
Слово и Дело: последние новости
Светлана Светличная обвинила родственников в попытке отравить ее ртутью Светлана Светличная обвинила родственников в попытке отравить ее ртутью Звезда "Обитаемого острова" стал инвалидом Звезда "Обитаемого острова" стал инвалидом Панин неожиданно заявил о желании сняться в фильме Никиты Михалкова Панин неожиданно заявил о желании сняться в фильме Никиты Михалкова
Комментарии
ТВ , Роман Будников , Валерий Сюткин , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Миронов караулил Табакова у театра
Зачем Миронов караулил Табакова у театра
Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину
Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину
Актер стал инвалидом после съемок у Бондарчука
Актер стал инвалидом после съемок у Бондарчука
Видео
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину
11:05
Актеры, которых Голливуд выбросил на обочину
Актеры
Что свело с ума «жену Ганжи»
09:40
Что свело с ума «жену Ганжи»
Актеры
Что не поделили Папанов и Миронов
26:04
Что не поделили Папанов и Миронов
Актеры
В новом «Ну, погоди!» Зайцу обрежут усы
05:58
В новом «Ну, погоди!» Зайцу обрежут усы
Фильмы
Актеры, которые просили «убить» своих героев
03:03
Актеры, которые просили «убить» своих героев
Актеры
Фильмы, которые уже разочаровали зрителей в 2020 году
09:03
Фильмы, которые уже разочаровали зрителей в 2020 году
Фильмы
Репортера дерзко обокрали в прямом эфире
07:29
Репортера дерзко обокрали в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение