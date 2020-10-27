«Мерзко смотреть на это»: россияне о «Голосе»

Телезрители только успели забыть скандал с дочерью Алсу из-за фальсификации голосов на шоу «Голос. Дети», как Первый канал вновь заподозрили в нечестной игре.

Дочь телеведущего Первого канала Романа Будникова выступила в «слепых» прослушиваниях нового сезона шоу «Голос». Большинство телезрителей были возмущены реакцией судей на посредственное пение девушки. Многие высказались, что в этом шоу решают «связи» и призвали бойкотировать передачу.

«Ужасное выступление, пошло, безвкусно, без голоса и слуха. Чему там восторгаются ведущие? Очередной "дочерью Алсу"? Тот случай, когда подло поступает руководство Первого канала, а стыдно всем нам… И в который раз»,

— возмущается телезритель.

Речь идет о 18-летней Александре Будниковой, которая выступила на «слепом» прослушивании с песней «Пьяное солнце» украинского исполнителя Alekseev. Буквально через 30 секунд с начала исполнения судьи Полина Гагарина , Баста и Сергей Шнуров нажали красные кнопки и с наигранным восхищением принялись хвалить девушку. При этом четвертый член жюри Валерий Сюткин по всей видимости не знал о «сговоре» и не хотел поворачиваться. Но Шнуров решил исправить ситуацию и нажал кнопку на кресле Валерия за него.

«Видимо, Сюткину забыли сказать, что повернуться должны ВСЕ!»

— пошутил подписчик на YouTube.

В комментариях к выпуску, который был опубликован на YouTube, абсолютное большинство зрителей посчитали, что выступление дочери ведущего Первого канала не заслуживает такой бурной реакции жюри и все обусловлено только «кумовством».

«Судьи явно переигрывают. Цирк уехал, а Гагарина с Бастой остались. Мерзко смотреть на все это. Кривляются они, а стыдно почему-то мне»,

— прокомментировал подписчик.

«Просто кошмар, опять не хочу смотреть "Голос", сейчас всех певучих исключат, а эту певицу безголосую оставят»,

— раздосадовался зритель.

«Да уж, чего и следовало ожидать. Зачем тогда мелочиться, сразу бы объявили её победительницей сезона, послав всех остальных "неудачников". Как же раздражают абсолютно бездарные дети, не унаследовавшие от своих именитых родителей ничего, кроме известной фамилии»,

— отметил комментатор.