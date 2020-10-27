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Россияне выступили против шоу «Голос» 

Анастасия Иванова 6 часов назад
«Кривляются они, а стыдно почему-то мне»
Фото: кадр из шоу "Голос"
Скандал с дочерью Алсу сильно повлиял на репутацию проекта «Голос. Дети». Прошло не так много времени, как Первый канал вновь заподозрили в нечестной игре.
Дочь телеведущего Первого канала Романа Будникова выступила в «слепых» прослушиваниях нового сезона шоу «Голос». Пела девушка посредственно, но ведущие подумали иначе. Это вызвало шквал негатива со стороны зрителей.

«Ужасное выступление, пошло, безвкусно, без голоса и слуха. Чему там восторгаются ведущие? Очередной "дочерью Алсу"? Тот случай, когда подло поступает руководство Первого канала, а стыдно всем нам… И в который раз».

Александра Будникова выступала с песней «Пьяное солнце» украинского исполнителя Alekseev. Буквально через 30 секунд судьи Полина Гагарина, Баста и Сергей Шнуров нажали красные кнопки и с восторгом начали хвалить девушку.
Хотя Валерий Сюткин видимо не подозревал о том, кто на сцене, и решил не поворачиваться. А Шнуров нажал кнопку на кресле Валерия за него со словами:

«Видимо, Сюткину забыли сказать, что повернуться должны ВСЕ!»

Зрители буквально «завалили» выпуск комментариями о том, что судьи повели себя нечестно, а реакции были обсуловлены «кумовством».

«Судьи явно переигрывают. Цирк уехал, а Гагарина с Бастой остались. Мерзко смотреть на все это. Кривляются они, а стыдно почему-то мне».

Ранее "Рамблер" рассказывал, как фото советской колбасы разругало пользователей Сети.
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Комментарии 1
ТВ , Роман Будников , Валерий Сюткин , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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