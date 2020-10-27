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5 сложных вопросов из передачи «Поле чудес» 

Анастасия Иванова 3 часа назад
5 сложных вопросов из «Поля чудес»
Фото: Кадр из передачи "Поле чудес"
Вчера исполнилось 30 лет с выхода первого выпуска программы "Поле чудес". За это время гостям шоу задали тысячи вопросов на разные темы: начиная от самых простых, например, названий рек и городов, фамилий актеров или имен литературных персонажей, заканчивая самыми сложными, которые требовали от игроков знаний о древней мифологии и мировой истории. "Рамблер" подобрал пять вопросов из передачи, на которые затрудняться ответить даже самые эрудированные люди.
Правильные ответы указаны в конце материала.

Вопрос 1:

В предбаннике всегда стоял бочонок с прохладным квасом. А перед баней человеку обязательно давали… Что? (6 букв)

Вопрос 2:

В старину гончарные мастера должны были соблюдать некоторые правила. Например, в субботу и обязательно до восхода солнца они отправлялись за… Чем? (4 буквы)

Вопрос 3:

Рецепт какого десерта в Средние века был засекречен? Европейские придворные кулинары давали клятву не разглашать его под страхом смертной казни. (9 букв)

Вопрос 4:

Пабло Пикассо в ранние годы своего творчества был довольно беден. Потом он говорил, что иногда использовал свои произведения… Для чего? (9 букв)

Вопрос 5:

Какую игру «Домострой» относит к бесовским? (7 букв)
Кадр из передачи "Поле чудес"

Ответы:

  1. Пиявка.
  2. Вода.
  3. Мороженое.
  4. Отопление.
  5. Шахматы.
Комментарии
ТВ , Поле чудес , Пабло Пикассо
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