5 сложных вопросов из «Поля чудес»

Вчера исполнилось 30 лет с выхода первого выпуска программы "Поле чудес". За это время гостям шоу задали тысячи вопросов на разные темы: начиная от самых простых, например, названий рек и городов, фамилий актеров или имен литературных персонажей, заканчивая самыми сложными, которые требовали от игроков знаний о древней мифологии и мировой истории. "Рамблер" подобрал пять вопросов из передачи, на которые затрудняться ответить даже самые эрудированные люди.
Правильные ответы указаны в конце материала.
Вопрос 1:
В предбаннике всегда стоял бочонок с прохладным квасом. А перед баней человеку обязательно давали… Что? (6 букв)
Вопрос 2:
В старину гончарные мастера должны были соблюдать некоторые правила. Например, в субботу и обязательно до восхода солнца они отправлялись за… Чем? (4 буквы)
Вопрос 3:
Рецепт какого десерта в Средние века был засекречен? Европейские придворные кулинары давали клятву не разглашать его под страхом смертной казни. (9 букв)
Вопрос 4:
Пабло Пикассо в ранние годы своего творчества был довольно беден. Потом он говорил, что иногда использовал свои произведения… Для чего? (9 букв)
Вопрос 5:
Какую игру «Домострой» относит к бесовским? (7 букв)
Кадр из передачи "Поле чудес"
Ответы:
- Пиявка.
- Вода.
- Мороженое.
- Отопление.
- Шахматы.