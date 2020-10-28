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Что стало с Керро и Шепсом из «Битвы экстрасенсов» 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Что стало с Керро и Шепсом из «Битвы экстрасенсов»
Фото: Кадр из видео
Мэрилин Керро и Александр Шепс стали одними из самых ярких участников "Битвы экстрасенсов". Больше всего они запомнились зрителям благодаря своей истории любви. Что стало с этой парой после шоу, узнал "Рамблер".
Поклонники радовались каждой новости о паре, поэтому постоянно следили за их жизнью. На протяжении нескольких лет возлюбленные были вместе, а фанаты уже ждали объявления о свадьбе, но Мэрилин Керри заявила, что экстрасенсы расстались.

«Для меня он всегда будет самым близким человеком. Я его безумно уважаю и люблю. Но мы живем отдельно. Когда люди живут не вместе, это уже не отношения», — говорила она.

Тогда в 2018 году девушка заявила, что возлюбленные уже не вместе, но сохраняют дружеские отношения и даже фотографируются вместе. О причинах разрыва ничего известно не было, и только спустя два года Керро заговорила о расставании с коллегой.
Ведьма заявила, что экстрасенс обманывал ее на протяжении всех отношений. Она рассказала, что у Шепса был роман на стороне. По словам Керро, она знала об изменах, но надеялась, что возлюбленный сделает выбор в ее пользу.
@devilmarylinkerro
Также она рассказала, что ей регулярно приходят негативные письма из-за расставания с экстрасенсом. Она уверена, что он сам начал заниматься травлей, поэтому пригрозила ему судом. Керро рассказала, что у нее есть "переписки с продюсерами и видео с наркотиками".
@alexandersheps.ru
Сейчас она в отношениях с другим мужчиной по имени Марк Хансен. Она вышла замуж и родила двоих детей: мальчика и девочку. О личной жизни Александра Шепса ничего неизвестно.
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Комментарии 1
ТВ , Александр Шепс , Мэрилин Керро , Марк Хансен
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