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Александр Гудков констатировал смерть КВН 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Гудков констатировал смерть КВН
Фото: РИА Новости
Российский комик Александр Гудков сообщил о смерти юмористического телепроекта КВН. Об этом он рассказал в интервью на шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».
В прошлом Гудков был капитаном команды КВН «Федор Двинятин» и креативным директором Comedy Woman. Комик утверждает, что хорошего КВН больше не существует:

«Мы выступали в переходное время. Когда YouTube еще не стал королем всего, когда телевидение и юмор еще жил месяцами, полгода. А сейчас три секунды, мгновенно. Шутка, перешутка, мем, ответная реакция. КВН, конечно, умер».

Он также отметил, что на сегодняшний день показывает лишь четыре игры КВН в год. И при этом в эфир выступления выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть:

«Сейчас это выглядит, как будто молодые старички выступают»

Ранее «Рамблер» писал о том, что слухи об увольнении из «Дома-2» разгневали Бородину.
ТВ , Софико Шеварднадзе , Александр Гудков
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