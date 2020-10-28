Гудков констатировал смерть КВН

Российский комик Александр Гудков сообщил о смерти юмористического телепроекта КВН. Об этом он рассказал в интервью на шоу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе ».

В прошлом Гудков был капитаном команды КВН «Федор Двинятин» и креативным директором Comedy Woman. Комик утверждает, что хорошего КВН больше не существует:

«Мы выступали в переходное время. Когда YouTube еще не стал королем всего, когда телевидение и юмор еще жил месяцами, полгода. А сейчас три секунды, мгновенно. Шутка, перешутка, мем, ответная реакция. КВН, конечно, умер».

Он также отметил, что на сегодняшний день показывает лишь четыре игры КВН в год. И при этом в эфир выступления выходят через месяц после записи — шутки успевают устареть: