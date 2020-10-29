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Первый канал подаст в суд за клевету против «Голоса» 

Lenta.ru и ещё 13 1 час назад
Первый канал подаст в суд за клевету против «Голоса»
Фото: Lenta.ru
Руководство Первого канала сообщило о подготовке судебных исков против высказываний председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского о победителях шоу «Голос». Представители канала называют их заявления ложными и клеветническими. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе.

«Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ», — отметили сотрудники канала.

Сурайкин, Соседов и Садальский ранее обвинили ведущих шоу «Голос»в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Они назвали ее «очередной дочерью Алсу» и заявили, что победу на конкурсе могут одержать только «блатные детки».
В пресс-службе канала отметили, что чрезвычайно дорожат репутацией проекта, поэтому будут всеми силами, в том числе юридически, защищать шоу от лжи и несправедливых обвинений.

«Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии «Коммунисты России» Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности», — заключили в пресс-службе.

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ТВ , Голоса , Голос , Сергей Соседов , Максим Сурайкин , Lenta.ru
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