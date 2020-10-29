Первый канал подаст в суд за клевету против «Голоса» 

«Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ», — отметили сотрудники канала.

Сурайкин, Соседов и Садальский ранее обвинили ведущих шоу «Голос»в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Они назвали ее «очередной дочерью Алсу» и заявили, что победу на конкурсе могут одержать только «блатные детки».

В пресс-службе канала отметили, что чрезвычайно дорожат репутацией проекта, поэтому будут всеми силами, в том числе юридически, защищать шоу от лжи и несправедливых обвинений.