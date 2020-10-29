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Первый канал подаст в суд за клевету о шоу «Голос» 

Стелла Шмель 7 часов назад
Первый канал подаст в суд за клевету о шоу «Голос»
Фото: Голос / Facebook
Первый канал готовит иски против высказываний председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, журналиста Сергея Соседова и актера Станислава Садальского. Они нелестно высказывались о победителях шоу "Голос". Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу проекта.

"Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет".

Представители Первого канала отметили, что вышеупомянутые спикеры "цинично используют бренд", чтобы повысить свою цитируемость в СМИ, при этом выдают "свои выдумки" за факты.
Напомним, ранее Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили ведущих шоу в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой. Участницу окрестили "очередной дочерью Алсу". А в "Голосе", по утверждениям Сурайкина, Соседова и Садальского, честной победы ббыть не может — выгирывают только "блатные детки".

"Мы с уважением относимся к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила, однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии «Коммунисты России» Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию Первого канала",

— сообщили в пресс-службе.
Ранее "Рамблер" писал, что Александр Гудков констатировал смерть КВН.
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ТВ , Голоса , Голос , Сергей Соседов , Максим Сурайкин , Александр Гудков
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