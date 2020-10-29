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Садальский высмеял юристов Первого канала 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Садальский высмеял юристов Первого канала
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский прокомментировал заявление Первого канала о подготовке судебного иска против него из-за обвинений в адрес музыкального шоу «Голос». Своим мнением артист поделился на странице в Instagram.
В посте Садальский высмеял юристов телеканала:

«У первого канала, очень плохие юристы, они совершенно ничего не понимают в юриспруденции, ведут себя как тот кот, которому делать нечего и начинает лизать яйца».

Актер утверждает, что его адвокаты Тимофей Гриднев и Евгений Резник готовы доказать и рассказать «о махинациях в "Голосе"». Свой пост Садальский написал под фотографией, где он держит старый номер журнала GQ, на обложке которого изображен гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
@stassadal
Напомним, что Сурайкин, Соседов и Садальский обвинили членов жюри в подсуживании дочери ведущего Первого канала Александре Будниковой.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Первый канал подаст в суд за клевету о шоу "Голос".
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Комментарии 1
ТВ , Голоса , Голос , Евгений Резник , Станислав Садальский , Тимофей Гриднев , Константин Эрнст
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