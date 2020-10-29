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Градский резко отреагировал на требование закрыть «Голос» 

Lenta.ru 1 час назад
Градский отреагировал на требование закрыть «Голос»
Фото: Lenta.ru
Певец и член жюри шоу «Голос» Александр Градский высказался по поводу требования коммунистов закрыть проект. Он резко отреагировал на вопрос журналиста «Царьграда» об очередном скандале со звездными детьми.

«Вы берете высосанный из пальца факт и надуваете его, как шарик, подавая в виде информационного события. Я понимаю причины [раздувания], я достаточно продвинутый человек в этом плане. Вы из мухи делает слона постоянно»,

— заявил Градский.
Член жюри «Голоса» также обвинил журналистов в том, что они «занимаются бредом» и навязывают это занятие ему. Он добавил, что высказывает свою точку зрения, с которой другие могут не согласиться.
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ТВ , Александр Градский , КПРФ , Царьград ТВ
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