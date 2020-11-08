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Как выглядели известные телеведущие в молодости 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Многие известные российские телеведущие работают на ТВ уже больше 20 лет. Однако не все помнят, какими они были в начале своего карьерного пути. "Рамблер" собрал галерею фото популярных телеведущих России в молодости.
Андрей Малахов известен всем благодаря ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, которое он вел 12 лет — с 2005 по 2017 год. До этого он был ведущим программ "Пять вечеров", "Большая стирка" и "Доброе утро".
Иван Ургант начинал свою телевизионную карьеру с работы на Пятом канале. В 1999 году он начал вести там программу "Петербургский курьер".
Одна из самых известных телеведущих Екатерина Андреева попала на телевидение в 1991 году. Новостную передачу "Время" она ведет уже больше 20 лет.
Еще одна телеведущая, которая сегодня входит в топ-10 самых успешных звезд шоу-бизнеса России по версии Forbes, — Ксения Собчак. Начинала она с работы в реалити-шоу "Дом-2". Тогда ведущей было 23 года.
Не многие знают, но до того, как пойти на факультет журналистики, Тина Канделаки обучалась пластической косметологии. На российском ТВ она начала работать после переезда в Москву в 1995 году.
Елена Малышева отвечает за здоровье на телевидении еще с 1990-х. Она была ведущей программ "Врача вызывали?" и "Здоровье". В этом году исполнилось десять лет как она ведет передачу "Жить здорово!".
Опередил всех по опыту работы на телевидении Владимир Познер. Его карьера журналиста началась еще в 1961 году. Известность ему принесла работа ведущим телемостов СССР-США. Авторская программа журналиста "Познер" на Первом канале начала выходить в 2008 году.
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Комментарии 6
ТВ , Фото , Елена Малышева , Тина Канделаки , Иван Ургант , Владимир Познер , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Екатерина Андреева , Forbes
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