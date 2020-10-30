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Якубович назвал самый дорогой подарок в «Поле чудес» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович назвал самый дорогой подарок в истории программы. Об этом он рассказал в эфире передачи «Доброе утро». Видео опубликовано на YouTube.
Якубович поделился, как один из участников шоу привез пробитый пулей портсигар. Ведущий вспомнил, что это было в 1996 или 1997 годах. Он также отметил, что портсигар лежал у сердца владельца:

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был».

Леонид Якубович добавил, что не смог взять вещь и вернул ее участнику шоу. При этом он подчеркнул, что на «Поле чудес» никто не ведет учет подарков. После программы все выставляется на барабан, и гости студии подходят к нему. Якубович уточнил, что он не знает, где оказываются подарки после съемок.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Гузеева поспорила о "бытовых проститутках".
ТВ , Видео , Леонид Якубович
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