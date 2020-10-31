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«Рот на боку, как будто инсульт. Больные все какие-то»: Судец высмеяла «Спокойной ночи, малыши» 

Мира Маркина 31 октября 2020
«Рот на боку, как будто инсульт. Больные все какие-то»
Фото: Кадр из программы "Спокойной ночи, малыши"
Заслуженная артистка России и бывшая ведущая программы "Спокойной ночи, малыши" Татьяна Судец раскритиковала передачу. По мнению Судец, современные Хрюша, Степашка и Каркуша выглядят очень странно. Мультфильмы, которые показывают на ночь детям, также вызывают у телеведущей вопросы.

"Программа «Спокойной ночи, малыши» сейчас уже не та. Раньше родители были уверены, что в этой передаче дети узнают, как себя вести, и посмотрят хороший, добрый мультфильм. Сейчас я не могу понять, почему у всех зверюшек рот на боку, как будто у них инсульт. Все больные какие-то. А в современных мультфильмах совсем нет красоты, одни роботы кругом",

— заявила артистка в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Судец также подчеркнула, что ведущие детской телепрограммы должны любить свое дело. По словам Татьяны, она не жалеет, что посвятила большую часть жизни своей профессии и редко видела родных.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Джигурда расплакался в программе Кудрявцевой.
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ТВ , Татьяна Судец , НТВ
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