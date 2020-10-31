«Рот на боку, как будто инсульт. Больные все какие-то»

"Программа «Спокойной ночи, малыши» сейчас уже не та. Раньше родители были уверены, что в этой передаче дети узнают, как себя вести, и посмотрят хороший, добрый мультфильм. Сейчас я не могу понять, почему у всех зверюшек рот на боку, как будто у них инсульт. Все больные какие-то. А в современных мультфильмах совсем нет красоты, одни роботы кругом",