Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Фадеев высказался о скандале на «Голосе» 

News.ru 1 ноября 2020
Фадеев высказался о скандале на «Голосе»
Фото: @fadeevmaxim
Продюсер Максим Фадеев на своей официальной странице в социальной сети обнародовал видеозапись, на которой высказал собственное мнение относительно скандала на шоу «Голос» с дочерью ведущего Первого канала Анастасией Будниковой.
Композитор подчеркнул, что с Первым каналом у него плохие отношения, поэтому его мнение объективно.
Однако музыкант заметил, что у Будниковой великолепный и тонкий музыкальный вкус. Она пела, как сказал продюсер, филигранно, поэтому он сам взял бы её в проект, если бы был одним из судей. Фадеев считает, что девушку правильно взяли в проект.

"Она заслуживает звания «музыкант», потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у неё папа и какую должность он занимает. Она очевидная личность", — заявил продюсер в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что партия «Коммунисты России» потребовала у Первого канала закрыть шоу «Голос». Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и подбора жюри.
Поводом стал скандал с одной из участниц — Александрой Будниковой, дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Представители шоу-бизнеса и зрители шоу увидели в этом признаки блата.
Видео дня. Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
News.ru: последние новости
Дочь ведущего Первого канала ответила на обвинения о протекции в «Голосе» Дочь ведущего Первого канала ответила на обвинения о протекции в «Голосе» Первый канал будет судиться с критиками «Голоса» Первый канал будет судиться с критиками «Голоса» Решетова станет ведущей телешоу Решетова станет ведущей телешоу
Комментарии 1
ТВ , Максим Фадеев , Роман Будников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Провокационная правда о «Борате 2»
10:50
Провокационная правда о «Борате 2»
Фильмы
Муж Гурченко раскрыл, что связывало её с Высоцким
02:47
Муж Гурченко раскрыл, что связывало её с Высоцким
Актеры
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
04:14
Выбраны самые лучшие фильмы ужасов в истории кино
Фильмы
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
06:22
Актеры из «Брата», которых уже нет в живых
Актеры
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
11:04
10 актеров, сломавших карьеру единственной ролью
Актеры
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
15:29
Фильмы, которые могут серьезно изменить жизнь
Фильмы
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
07:09
Почему советский актёр уехал в Израиль в 1972 году
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение