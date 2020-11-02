Дочь ведущего ответила на скандал на «Голосе» 

«Мы с Полиной один раз столкнулись на съемках предыдущего сезона "Голоса", я приходила поддержать своего друга. Мы с ней обнялись, поболтали. Она снова посоветовала мне рискнуть пойти на "Голос" — и все», — описала их общение участница «Голоса».