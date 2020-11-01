Фадеев высказался о скандале на «Голосе» 

Музыкальный продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос", который произошел с дочерью одного из ведущих Первого канала Анастасией Будниковой. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Сначала Фадеев отметил, что его мнение не предвзято, потому что он состоит в плохих отношениях с телеканалом.
Продюсер отметил, что у девушки есть тонкий музыкальный вкус. Она ему понравилась, поэтому он взял бы ее в шоу, если бы был на месте наставников.
«Она заслуживает звания "музыкант", потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у неё папа и какую должность он занимает. Она очевидная личность»
Ранее "Рамблер" сообщал, что Градский ответил на требование закрыть "Голос" после скандала.