Тимати высказался об участии в «Холостяке» 

Поклонницы музыканта и бизнесмена Тимати уже ждут появления кумира в эфире ТНТ. Не так давно экс-бойфренд модели Анастасии Решетовой заявил о своем участии в шоу «Холостяк» . Это вызвало ажиотаж вокруг личности шоумена. Однако Тимати привык к хайпу. При этом артист не забывает и о самоиронии.

Под последним постом Тимати оставил следующее послание:

«Пришло время раскрыть все карты, Джигу отпустили вместо меня на «Холостяк» без проблем, так как его все равно играет Безруков»

До этого в Сети высказывались, что шоумен не расставался со своей пассией. А признания Решетовой — грамотный пиар-ход. Тимати только смеется нат такими заявлениями и еще больше провоцирует слухи вокруг себя.