«Угрозы „Первого канала“ пахнут бандитизмом»

Критик заявил, что суд над ним и Садальским «может быть подкуплен», и продолжает сомневаться в честности шоу «Голос»

Почему «Первый канал» решил подать в суд на Соседова, Садальского и Сурайкина

«Это беспрецедентный шаг для канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет, — говорится в заявлении «Первого канала». — Однако безнаказанность окрыляет. Не чувствуя необходимости отвечать за свои слова, упомянутые спикеры транслируют обществу свои выдумки, выдавая их за факты, и цинично используют бренд "Голоса" для повышения своей упоминаемости в СМИ». «Первый канал» отметил, что «честность и равные возможности для всех — базовые принципы шоу „Голос“. „Единственный в истории российского "Голоса" случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно "Первым каналом", немедленно и тщательно расследован по его же инициативе, — напоминается в заявлении. — Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений“. „Первый“ отметил, что с уважением относится „к мнению и конструктивной критике, от кого бы она ни исходила“. „Однако господами Садальским, Соседовым и лидером партии "Коммунисты России" Сурайкиным было допущено распространение не соответствующих действительности сведений, которые порочат деловую репутацию "Первого канала". "Первый канал" намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности“, — сообщил канал.

Соседов: Будникова поет, как расстроенное пианино

Sobesednik.ru узнал у Сергея Соседова, изменила ли угроза суда его позицию и что он думает о перспективе иска.

— Заявление „Первого канала“ абсурдно, особенно в отношении меня, — сказал нам Сергей Соседов. — Мне позвонила корреспондентка с просьбой прокомментировать инициативу Сурайкина закрыть шоу „Голос“, так как политик сомневается в честности подсчета голосов. Я поддержал эту инициативу в телефонном разговоре с ней. Мы вправе не верить, что всё делается честно. А с какой стати мы должны верить просто на слово деятелям „Первого канала“? Канал и так себя уже дискредитировал, особенно скандалом с дочкой Алсу. Этот позор несмываем! А кто знает, что было до этого? Просто тот подлог с дочкой Алсу был слишком явным.

Ни один закон не обяжет меня верить в честность „Первого канала“, — заявляет Соседов.

— Может ли жёсткая реакция „Первого канала“ быть связана с тем, что задета семья его ведущего?

— Ведущего этого я никогда не видел. Выступление дочки посмотрел: чувствуется, что учится, занимается с педагогом, но поёт, как расстроенное пианино. Где четверть тона не дотягивает, где 1/8. Музыкально, но фальшиво. Ей пахать и пахать! В таком виде певицу выставлять на телевидении нельзя. Это моё экспертное мнение.

Что касается личности ведущего (Романа Будникова. — Прим. Sobesednik.ru), то я считаю, что за каждым ведущим кто-то стоит. Причём из сильных мира сего. Бывает, что из администрации президента , или из крупных чиновников, или из олигархов. Не может так быть, чтобы человек там появился просто из-за своих талантов. Тем более ведущий „Первого канала“! Этого Будникова я не видел, но даже если у него голос Орфея или Левитана, а внешность Аполлона, я никогда не поверю, что его взяли ведущим, потому что он пришёл просто с улицы. Никого с улицы никакие каналы не берут. Там муха не пролетит!

»Я имею право не верить в честность Эрнста»

Намерение «Первого канала» выяснять отношения в суде вызывает у Сергея Соседова недоумение. Но если дело дойдет до разбирательства, то критик и в суде готов повторить свое мнение. Соседов настаивает: сказанное им является его личным мнением.

— Как можно подавать в суд на мнение? — удивляется Сергей Соседов. — Я и в суде скажу, что имею право не верить Эрнсту (Константин Эрнст — гендиректор «Первого канала». — Прим. Sobesednik.ru).

Может быть, он честный. Но я не верю. И что, с меня за это штраф возьмут или в тюрьму посадят? Абсурд! — считает музыкальный критик. — Если они меня хотели запугать, им это не удастся.