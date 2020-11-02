Популярное вокальное шоу снова горячо обсуждают в соцсетях. На этот раз острую реакцию вызывала одна из участниц — Александра Будникова. Девушка исполнила композицию «Пьяное солнце» музыканта Alekseev.

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Микелла Абрамова

Прошлогодний «Голос. Дети» запомнился неожиданной победой дочери певицы Алсу. Многие зрители были уверены, что голосование было подтасовано, а победителем видели занявшего второе место Ержана Максима. Причем победу Микеллы критиковали даже некоторые артисты, например, Максим Галкин

«Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр «Голоса».

Позже Алсу заявила, что действительно покупала голоса, но только «в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала». Также, по ее мнению, сама система голосования является аукционом и другие участники тоже ею пользовались.

В конце концов Первый канал аннулировал итоги голосования и объявил всех финалистов победителями шоу.

Песня Дианы Арбениной

В седьмом сезоне «Голоса» 26-летняя Александра Степанова из Минска на слепых прослушиваниях исполнила песню Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». Никто из наставников к ней не повернулся, а позже Константин Меладзе так прокомментировал выбор песни:

«Слушая вас спиной, ощущение, что это поет взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь, которая довольно плохо выглядит и в довольно плохом настроении».

Диана Арбенина не стала молчать и ответила в своем аккаунте:

«Вы знаете, этой песне 20 лет уже, но за это время мне в голову ни разу не приходила ассоциация со взрослой женщиной, которая довольно плохо выглядит и у которой не сложилась личная жизнь. Я не думаю, что такие ассоциации складывались и у наших звезд, которые перепели эту песню. В частности, у Аллы Борисовны Пугачевой или Валерия Леонтьева ».

Солистка «Ночных снайперов» пообещала, что задумается о своей личной жизни и внешности.

Сара Окс и «Бриллианты»

Это выступление не показали в эфире шестого «Голоса». Сара Окс на слепых прослушиваниях спела песню «Бриллианты» группы «ВИА Гра». Жюри проигнорировало ее выступление, а позже Дима Билан заявил, что сам выбор песни был неудачным.

Слова задели девушку, и она заявила, что эту песню ей навязали продюсеры шоу. А ей пришлось довериться профессионалам. Также Сара добавила, что наставники знают, что конкурсанты не обладают полной свободой в выборе песни, а значит, не могут за это и критиковать.