Кучера высказался о своем уходе с НТВ 

«Если тебе важна история, то упорство и труд все перетрут. Нужно двигаться вперед. В жизни не все бывает гладко. К примеру, были картины, в которые меня не выбрали на роль. Я расстроился, а потом, когда увидел окончательный продукт подумал: «Как хорошо, что не участвовал в этом», — заявил он. больше по теме