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Кучера высказался о своем уходе с НТВ 

Teleprogramma.pro и ещё 2 15 часов назад
Кучера высказался о своем уходе с НТВ
Фото: Teleprogramma.pro
Актер и телеведущий Оскар Кучера в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своем уходе с канала НТВ, где он в паре с телеведущей Лерой Кудрявцевой вел достаточно долгое время рейтинговую программу «Звезды сошлись». Его уход несколько месяцев назад стал очень неожиданным.

«Звезды не сошлись — это хорошо. Вы просто представьте, какой будет ужас, если они сойдутся. Произойдет столкновение. Я просто иду дальше по жизни. Просто надо несильно париться после таких поступков. На все воля Божья».

Как отметил Кучера, сегодня он хочет дальше двигаться в нужном жизненном направлении.

«Если тебе важна история, то упорство и труд все перетрут. Нужно двигаться вперед. В жизни не все бывает гладко. К примеру, были картины, в которые меня не выбрали на роль. Я расстроился, а потом, когда увидел окончательный продукт подумал: «Как хорошо, что не участвовал в этом», — заявил он. больше по теме

Напомним, что Оскара Кучеру заменил на программе «Звезды сошлись» Александр Колтовой. Надо отметить, что он прекрасно справляется с ролью ведущего.
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Комментарии
ТВ , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , Русское Радио , НТВ
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