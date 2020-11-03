Кучера рассказал об уходе с НТВ

Телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал о своем уходе с канала НТВ несколько месяцев назад. На эту тему он высказался в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
По словам Кучеры, на данный момент он хочет двигаться вперед:
«Звезды не сошлись — это хорошо. Вы просто представьте, какой будет ужас, если они сойдутся. Произойдет столкновение. Я просто иду дальше по жизни. Просто надо несильно париться после таких поступков. На все воля Божья».
Актер рассказал, что были случаи, когда у него что-то шло не по плану, однако потом он убеждался, что все к лучшему:
«К примеру, были картины, в которые меня не выбрали на роль. Я расстроился, а потом, когда увидел окончательный продукт подумал: "Как хорошо, что не участвовал в этом"».
Оскар Кучера с 2017 года вел ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В мае 2020 года он объявил о своем уходе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь ведущего высказалась о скандале на "Голосе".