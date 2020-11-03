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Оскар Кучера рассказал об уходе с НТВ 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Кучера рассказал об уходе с НТВ
Фото: globallookpress.com
Телеведущий и актер Оскар Кучера рассказал о своем уходе с канала НТВ несколько месяцев назад. На эту тему он высказался в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
По словам Кучеры, на данный момент он хочет двигаться вперед:

«Звезды не сошлись — это хорошо. Вы просто представьте, какой будет ужас, если они сойдутся. Произойдет столкновение. Я просто иду дальше по жизни. Просто надо несильно париться после таких поступков. На все воля Божья».

Актер рассказал, что были случаи, когда у него что-то шло не по плану, однако потом он убеждался, что все к лучшему:

«К примеру, были картины, в которые меня не выбрали на роль. Я расстроился, а потом, когда увидел окончательный продукт подумал: "Как хорошо, что не участвовал в этом"».

Оскар Кучера с 2017 года вел ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В мае 2020 года он объявил о своем уходе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь ведущего высказалась о скандале на "Голосе".
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Комментарии 6
ТВ , Голоса , Голос , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , Русское Радио , НТВ
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