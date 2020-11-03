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Гузеева обмерла, увидев танец «рептилии» и «хомяка» на шоу «Давай поженимся!» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 7 часов назад
На шоу Первого канала «Давай поженимся!» существует традиция обязательная к исполнению — это подготовленные сюрпризы для главного героя программы со стороны людей, которые претендуют на его сердце. Иногда они получаются довольно милыми, но нередки случаи, когда люди переоценивают свои артистические или юмористические таланты.
На очередной программе жених предложил невесте переодеться в костюмы и пригласил на танец. Сам он нарядился в рептилию, а девушке пришлось примерить облачение в виде хомяка. Ведущие программы удивленно смотрели на сцену, ну а когда участник проекта вручил своей избраннице хвост, Лариса Гузеева просто обмерла. Роза Сябитова и вовсе не смогла молчать.
«Что это было?» — удивленно воскликнула она. Любопытно, что некоторым участникам проекта, претендующим на роль жениха, этот сюрприз показался вполне конкурентным и привлекательным.
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ТВ , Видео , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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