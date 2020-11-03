На шоу Первого канала «Давай поженимся!» необходимо не только заполнить анкету, но и продемонстрировать будущей невесте или жениху свой талант или сделать сюрприз.

Иногда они получаются довольно милыми: люди дарят цветы, готовят и рассказывают о сокровенном. Но иогда герои пытаются покорить партнера своими танцевальными или вокальными способностями, и зря.

На очередной программе жених предложил невесте переодеться в костюмы и пригласил на танец. Сам он нарядился в рептилию, а девушке пришлось на время стать хомяком.

Ведущие удивленно наблюдали за происходящим, но когда участник проекта вручил своей избраннице хвост, Лариса Гузеева просто обмерла. Роза Сябитова и вовсе не смогла молчать.

«Что это было?» — удивленно воскликнула она.

Хотя другим мужчинам, претендующих на место жениха, сюрприз показался очень даже интересным и забавным.