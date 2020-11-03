Стала известна судьба «КВН»

В Сети появилась информация о закрытии компании, которая организует Высшую лигу КВН. Источники утверждают, что проблема в низких заработках передачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"КВН-ВЛ" принадлежит "АМИК" — компании Александра Маслякова и его семьи. Все эти годы "КВН-ВЛ" организовывала выступления Высшей лиги в России и зарабатывала с авторских отчислений от показов.

За высшую лигу отвечал сам Масляков, так как туда попадали кооманды, которые хорошо проявили себя в Премьер-лиг. Ей занимался Масляков-младший.

Однако рейтинги юмористической передачи постепенно падали, а в марте показы были остановлены из-за пандемии коронавируса. Поклонники шоу также жаловались на низкое качество программы.

Поэтому компания "АМИК" решила ликвидировать "КВН-ВЛ". Не исключено, что КВН изменит формат, так как права на товарный знак все еще принадлежат семье Масляковых.