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Стало известно о дальнейшей судьбе «КВН» 

Анастасия Иванова 19 часов назад
Стала известна судьба «КВН»
Фото: кадр из передачи "КВН"
В Сети появилась информация о закрытии компании, которая организует Высшую лигу КВН. Источники утверждают, что проблема в низких заработках передачи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"КВН-ВЛ" принадлежит "АМИК" — компании Александра Маслякова и его семьи. Все эти годы "КВН-ВЛ" организовывала выступления Высшей лиги в России и зарабатывала с авторских отчислений от показов.
За высшую лигу отвечал сам Масляков, так как туда попадали кооманды, которые хорошо проявили себя в Премьер-лиг. Ей занимался Масляков-младший.
Однако рейтинги юмористической передачи постепенно падали, а в марте показы были остановлены из-за пандемии коронавируса. Поклонники шоу также жаловались на низкое качество программы.
Поэтому компания "АМИК" решила ликвидировать "КВН-ВЛ". Не исключено, что КВН изменит формат, так как права на товарный знак все еще принадлежат семье Масляковых.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему Кучера ушел с НТВ.
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ТВ , Александр Масляков , НТВ
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