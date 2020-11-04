«Ситуация выглядит по-идиотски»: Сюткин о «Голосе» 

Один из четырех наставников музыкального шоу высказал свое мнение о ситуации, развернувшейся вокруг проекта. Его точку зрения на критику проекта со стороны зрителей и некоторых знаменитостей приводит издание Teleprogramma.pro.

Сюткин отметил, что все происходящее не шоу никак не зависит от указаний «сверху». Музыкант заявил, что на проекте каждый из наставников делает то, что считает нужным, а участники проходят в следующие этапы исключительно благодаря своему таланту. Лишь соперничество и конкурентная борьба имеют место на «Голосе», говорит Сюткин, отмечая, что все заявления о купленных местах на самом деле всего лишь слухи и домыслы.

«Для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника»,

— признается музыкант.

Напомним, очередной скандал на шоу «Голос» разгорелся после выступления Александры Будниковой, дочери одного из ведущих Первого канала. Наставников обвинили в подсуживании, заявив, что на проекте появилась «очередная дочь Алсу».