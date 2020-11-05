Старшенбаум назвала шоу Корчевникова "бесовщиной"

Актриса Анна Старшенбаум раскритиковала программу "Судьба человека" на канале "Россия-1". В своем Instagram-аккануте она возмутилась, что в подводке к передаче, в которой она приняла участие, говорится неправда.

«"Я не могу с тобой жить. Мы ненавидим друг друга", - заявила своей маме известная актриса Анна Старшенбаум. После этих слов она ушла из дома и больше не вернулась», - сказал Борис Корчевников.

По словам актрисы, она просила "не делать никаких сюрпризов", так как ее родители уже в возрасте и имеют проблемы со здоровьем, однако после выхода передачи была шокирована "ложью":

"Мне удалось открыться зрителю. Однако, когда я начала смотреть программу, то в подводке нет ни слова правды про меня и мою семью. Подводка лживая от начала и до конца".

Кадр из передачи "Судьба человека"

Анна Старшенбаум возмутилась поведением телеведущего, который некрасиво высказался о ней и ее семье:

"У меня ближе нет человека, чем мама. И на всю страну Борис Корчевников говорит, что мы ненавидим друг друга".

Кроме того, после ее недовольства организаторы сказали, что в этом нет ничего плохого.