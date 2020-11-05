Старшенбаум назвала шоу Корчевникова "бесовщиной"

Актриса Анна Старшенбаум
раскритиковала программу "Судьба человека" на канале "Россия-1". В своем Instagram-аккануте она возмутилась, что в подводке к передаче, в которой она приняла участие, говорится неправда.
«"Я не могу с тобой жить. Мы ненавидим друг друга", - заявила своей маме известная актриса Анна Старшенбаум. После этих слов она ушла из дома и больше не вернулась», - сказал Борис Корчевников.
По словам актрисы, она просила "не делать никаких сюрпризов", так как ее родители уже в возрасте и имеют проблемы со здоровьем, однако после выхода передачи была шокирована "ложью":
"Мне удалось открыться зрителю. Однако, когда я начала смотреть программу, то в подводке нет ни слова правды про меня и мою семью. Подводка лживая от начала и до конца".
Кадр из передачи "Судьба человека"
Анна Старшенбаум возмутилась поведением телеведущего, который некрасиво высказался о ней и ее семье:
"У меня ближе нет человека, чем мама. И на всю страну Борис Корчевников говорит, что мы ненавидим друг друга".
Кроме того, после ее недовольства организаторы сказали, что в этом нет ничего плохого.
"У меня был тяжелый период в жизни. У меня только все началось налаживаться, и тут такое выходит. Я закрыла свой аккаунт. Чтобы боты не оставляли комментарии. Я человек живой. Сейчас все поливается грязью. Посоветуйте, что делать? Я считаю, эту программу надо закрыть. Это бесовщина", - заявила актриса.