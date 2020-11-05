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«Частенько меня бесит»: Топалов высказался об Ильиных 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Она красивая, страстная»: Топалов об Ильиных
Фото: @vladtopalovofficial
Певец Влад Топалов рассказал о своей партнерше по шоу "Ледниковый период", которой стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Они дали интервью изданию PeopleTalk.
Артист признался, что иногда Ильиных выводит его из себя.

«Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит. Очень щепетильная до деталей, нюансов, не нянчится со мной, не церемонится», — сказал Топалов.

@vladtopalovofficial
Фигуристка тоже высказала свое мнение о партнере. По ее словам, они оба эмоциональны, и это помогает им делать страстные номера. Кроме того, Ильиных назвала Топалова трудолюбивым мужчиной, который готов выполнять все ее просьбы.
В Сети заподозрили, что у партнеров по шоу завязался роман в тайне от Регины Тодоренко и Сергея Полунина.
Ранее "Рамблер" сообщал, что зрители требуют выгнать Влада Топалова из шоу.
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Комментарии 2
ТВ , Елена Ильиных , Влад Топалов , Сергей Полунин , Регина Тодоренко
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