«Она красивая, страстная»: Топалов об Ильиных

Артист признался, что иногда Ильиных выводит его из себя.

«Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит. Очень щепетильная до деталей, нюансов, не нянчится со мной, не церемонится», — сказал Топалов.

@vladtopalovofficial

Фигуристка тоже высказала свое мнение о партнере. По ее словам, они оба эмоциональны, и это помогает им делать страстные номера. Кроме того, Ильиных назвала Топалова трудолюбивым мужчиной, который готов выполнять все ее просьбы.