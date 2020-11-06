«Буду жить в кредит»

Андрей Носков знаком многим зрителям своей ролью домработника Никиты в комедийном ситкоме «Кто в доме хозяин?». Недавно актер заболел коронавирусом и пожаловался на свое фининсовое положение. Носков отметил, что соблюдал все правила безопасности, однако «зараза прилетает непонятно откуда».

Сначала актер решил, что простудился, но когда сделал тест на COVID-19, тот оказался положительным, компьютерная томография позже показала, 20 процентов поражения легких. Сейчас Носков дома и чувствует себя не плохо, правда, переживает за родных.

«Таких вещей не ожидаешь, я старался оберегать себя как мог, соблюдать все правила, но вот все равно как-то где-то до меня допрыгнул вирус. У меня первая стадия поражения. Поэтому сейчас на домашнем режиме и пью огромное количество таблеток».

Актер отмечает, что живет с семьей в небольшой квартире, поэтому ему негде уединиться. Так что на самоизоляции теперь вместе с ним находятся все его домочадцы. У его супруги тест на COVID показал отрицательный результат, но она кашляет, поэтому тоже по рекомендации врачей принимает лекарства.

Из-за болезни все ближайшие спектакли и съемки Носкова отменены. Поэтому аритст выразил мнение, что актерская профессия в ситуации с пандемией оказалась самой незащищенной в коммерческом смысле слова.