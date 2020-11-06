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Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале «Бывшие» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Певица Полина Гагарина сыграет одну из главных ролей в третьем сезоне драматического телесериала "Бывшие". Сам сериал вышел в 2018 году, а третий сезон появится совсем скоро. Об этом сообщили в официальном инстаграм-аккаунте видеосервиса Start.

"К касту нового сезона присоединяется Полина Гагарина. Она исполнит роль Лены — писательницы и популярного коуча, психологом-консультантом которой становится Илья", — написано в посте.

Позже певица подтвердила информацию уже на своей странице и рассказала о дебюте более подробно.

"Лена другая, она старше меня, у нее другой характер, увлечения, вкусы, жизнь. Быть Леной было непросто, она порывистая, постоянно меняется и показать это оказалось сложной для меня задачей, но очень интересной", — написала певица.

Полина Гагарина отметила, что диплом Школы-студии МХАТ помог справиться с серьезной ролью.

"Так получилось, что "Бывшие" — один из немногих русских сериалов, который я смотрела! Для меня стало огромной неожиданностью приглашение сниматься именно в нем".

Ранее "Рамблер" рассказывал о самой красивой актрисе, которая болеет клептоманией.
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ТВ , Видео , Бывшие , Полина Гагарина
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