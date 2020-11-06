В 1990-х имя Сергея Супонева было известно всем юным зрителям. О том, как закатилась звезда одного из самых известных телеведущих того времени, читайте в материале «Рамблера».

Обаятельный ведущий был одним из самых знаменитых лиц телевидения, был ведущим нескольких популярных программ для детей и подростков, одинаково хорошо общаясь и с теми, и с другими. При этом некоторые знакомые ведущего отмечали, что он был человеком весьма циничным, и высказывали мнение, что он вовсе не любил детей. Но вот парадокс — находить с ними общий язык ему удавалось великолепно. Позже Супонев стал продюсером детских программ канала ОРТ, а затем занялся и проектами для взрослых.

Официально в редакцию программ для детей Супонев был принят в 1987 году и занялся подготовкой передач «Марафон 15» и «До 16 и старше», которые в итоге и принесли ему невероятную популярность. А в 1992 году Сергея пригласили стать ведущим двух новых проектов для детей «Звездный час» и «Зов джунглей».

Дети обожали обаятельного ведущего, передачи с его участием собирали у экранов целые семьи, а рейтинги просто зашкаливали. Неудивительно, что в 1997 году Супоневу предложили стать продюсером детских программ телеканала. Он сам себя без ложной скромности называл "основателем детского телевидения", отмечая, что в то время проектов для детей, к которым оне не был причастен, практически не было.

Но сферой телепроектов для детей Супонев не ограничивался. В 2001 году он стал одним из авторов знаменитого «Последнего героя», в числе прочего придумав и само запоминающееся название передачи.

Энергия из него била ключом, он торопился жить, хотел многое успеть сделать и обожал адреналин. Увлекался экстремальными видами спорта, гонял на мотоцикле. Неуемная страсть к экстриму в итоге обернулась трагедией.

В декабре 2001 года Сергей катался на снегоходе по льду Волги. Как обычно лихачил. Во время одного из маневров Супонев не сумел справиться с управлением и, не успев затормозить, на всей скорости влетел в мостки пристани. Погиб телеведущий на месте, ему было 38 лет.