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Участники российской группы Little Big в новом клипе S*ck My D*ck 2020 выпили «Новичок» и закусили летучей мышью. Видео было опубликовано на YouTube -канале коллектива.

В нем музыканты в праздничных свитерах празднуют наступление Нового года. В кадре также можно заметить лидера The Hatters Юрия Музыченко , шоумена и телеведущего Александра Гудкова , комика Данилу Поперечного. Юморист Гарик Харламов исполняет роль Деда Мороза, который приносит в подарок лесные пожары, извержение вулкана и полицейскую дубинку.

В одном из кадров солистка Софья Таюрская приносит в качестве угощения летучую мышь на тарелке. После этого участники решают открыть бутылку с надписью «Новичок». Завершается праздник взрывом.

«Никогда не забывайте 2020-й. Никогда не повторяйте 2020-й», — гласит надпись, появляющаяся в конце клипа.