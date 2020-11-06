Участники российской группы Little Big в новом клипе выпили «Новичок» и закусили летучей мышью. Видео опубликовано на YouTube-канале группы.
В клипе коллектива также приняли участие лидер The Hatters Юрий Музыченко, шоумен и телеведущий Александр Гудков, комик Данила Поперечный и юморист Гарик Харламов, который в видео исполнил роль Деда Мороза.
В одной из сцен клипа солистка коллектива Софья Таюрская приносит в качестве угощения летучую мышь на тарелке. А после этого участники открывают бутылку с надписью «Новичок». И праздник завершается взрывом.
В конце видео появляется надпись:
«Никогда не забывайте 2020-й. Никогда не повторяйте 2020-й».
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