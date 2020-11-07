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Новый клип Little Big собрал два миллиона просмотров за 20 часов 

Газета.Ru и ещё 5 8 часов назад
Новый клип Little Big на песню S*ck My D*ck 2020 собрал больше двух миллионов просмотров за 20 часов. Видео было опубликовано на YouTube. В ролике артисты выражают отношение к уходящему году.

"Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов 21 века",

— говорится в дисклеймере к видео.
В комментариях пользователи отметили множество отсылок в клипе к событиям, произошедшим в 2020 году. Также поклонники группы написали о появившемся новогоднем настроении после просмотра видео.
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ТВ , Видео
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