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Гагарина объяснилась перед зрителями “Голоса”

Александра Нечаева
13 часов назад
В эфире программы “Док-Ток” певица рассказала, чем ей понравилось выступление Александры Будниковой, из-за которого на шоу разгорелся скандал.
Гагарина объяснилась перед зрителями “Голоса”
Фото: @gagara1987@gagara1987
Полина объяснила, что наставники не всегда обращают внимание на силу и диапазон голоса участника, ставя порой во главу угла совершенно иные факторы.
Порой мы поворачиваемся не на мощный голос, и дело не в силе звука или диапазоне. Иногда трогают другие энергии,
— сказала Гагарина.
Певица добавила, что лично ее восхитил необычный тембр голоса Александры Будниковой, а пообщавшись с девушкой, она поняла, что та еще и весьма неординарная личность.
Напомним, что после выступления Александры Будниковой на слепых прослушиваниях в шоу “Голос” разразился скандал. Зрители обвинили наставников, повернувшихся к девушке буквально на первых секундах звучания песни, а также руководство Первого канала в подсуживании. Будникову обвинили в том, что она попала на шоу по протекции (девушка является дочерью одного из ведущих телеканала), а жюри уличили в необъективности.
ТВ,Валерий Сюткин,
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