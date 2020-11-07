Гагарина объяснилась перед зрителями “Голоса”

В эфире программы “Док-Ток” певица рассказала, чем ей понравилось выступление Александры Будниковой, из-за которого на шоу разгорелся скандал.

Фото: @gagara1987 @gagara1987

Полина объяснила, что наставники не всегда обращают внимание на силу и диапазон голоса участника, ставя порой во главу угла совершенно иные факторы.

Порой мы поворачиваемся не на мощный голос, и дело не в силе звука или диапазоне. Иногда трогают другие энергии,

— сказала Гагарина.

Певица добавила, что лично ее восхитил необычный тембр голоса Александры Будниковой, а пообщавшись с девушкой, она поняла, что та еще и весьма неординарная личность.