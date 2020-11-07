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«Пример лицемерия»: Харламов ответил Дудю и Моргенштерну о несмешном «Камеди Клабе» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 9 часов назад
Харламов ответил на критику Comedy Club
Фото: globallookpress.com
Резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов в Instagram ответил журналисту Юрию Дудю и рэперу Моргенштерну, которые ранее в беседе друг с другом подвергли шоу критике.
Во время разговора Дудь спросил музыканта, следил ли когда-нибудь он за судьбой «Камеди Клаба». На что тот ответил:

«Любил смотреть. Весело и классно. Сейчас это все. Это осталось там. Такой юмор — он больше не смешной».

Сам Дудь добавил:

«Камеди Клаб» считается академическим примером того, как люди стали суперпопулярными, суперизвестными, потому что они шутили над чем-то. Над сраным русским шоу-бизнесом, люксом. Потом они сами в него превратились и их ремесло, в данном случае комедия, перестала работать».

«Далекое прошлое. 2018 год. Забавные метаморфозы Дудя и Моргенштерна. Академический пример лицемерия, на мой взгляд».

Как заметил Харламов, «Камеди Клаб» идет по телевидению уже 18 лет. У программы огромное количество поклонников. В ролике Харламов, вставил записи из прошлого, где Моргенштерн и Дудь присутствую на программе. При этом они смеялись во время шоу и были всем довольны.
Напомним, что «Камеди Клаб» — популярная программа на канале ТНТ. У нее отличные рейтинги, поэтому она уже много лет выходит в прайм-тайм.
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Комментарии 8
ТВ , Гарик Харламов
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